In april al toonde Elia in het Nederlandse Terneuzen dat de bouw van het energie-eiland volop bezig is. Intussen blijkt het geen drie maar zeven miljard euro te kosten. De sector van de grootindustrie uit nu grote bedenkingen bij het gelijkstroomgedeelte van het eiland, dat beter zou geschrapt worden. Andreas Tirez, energiespecialist Febeliec: “Wij zijn nu klaar met onze analyse en onze conclusie is dat we dit moeten stopzetten. We hebben ook gesproken met andere partijen. Ook de Creg komt nog met een rapport. En we horen dat ook Elia openstaat om alternatieven te bekijken, bijvoorbeeld een rechtstreekse verbinding met Engeland. We denken echt dat het mogelijk is om de koers te wijzigen en het geheel efficiënter en goedkoper te maken.”