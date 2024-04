De werf in Vlissingen werd vandaag bezocht door premier Alexander De Croo, minister van Energie Tinne Van der Straeten en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine. "Dit eiland is cruciaal om ons toegang te verschaffen tot goedkope energie, ons onafhankelijk te maken van landen die misbruik maken van onze afhankelijkheid van fossiele energie en om toegang tot hernieuwbare energie te krijgen. Het potentieel van de Noordzee is immers gigantisch", zegt de premier daarover.

DEME en Jan De Nul zullen de expertise die ze in vandaag bij de bouw van het energie-eiland opdoen, later kunnen gebruiken in andere projecten. "We zijn exporteur van klimaatoplossingen, en wereldleider daarin", zegt energieminister Van der Straeten over het project.