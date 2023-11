"In onze Noordzee combineren we meerdere functies. Niet alleen wordt het Prinses Elisabeth Eiland een cruciale schakel in onze offshore energiewinning, het wordt ook een cruciale schakel in duurzaam natuurbeheer in onze Noordzee", zegt Paul Van Tigchelt, minister van Noordzee.

"Met dit Nature Inclusive Design zetten we een belangrijke stap voor de bescherming van het marien milieu bij de bouw van windturbines in beschermde zeegebieden."