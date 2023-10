Onmogelijk om derde energiezone in Noordzee te bouwen

Ons land wil de Noordzee transformeren in "een groene energiecentrale". Het energie-eiland Prinses Elisabeth dat nog gebouwd moet worden, zal de tweede offshore productiezone zijn in de Belgische territoriale wateren. De eerste was de zogenaamde oostelijke zone, die tussen 2009 en 2021 werd ontwikkeld. Die twee zones moeten samen de productie van 5,8 GW elektriciteit verzekeren. Dankzij een drijvend zonnepark komt daar trouwens nog een potentieel van 1 GW bij.