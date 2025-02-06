Minister van Energie Mathieu Bihet (MR) wil binnenkort een aangepast voorstel voor het energie-eiland voorleggen aan de regering. Het nieuwe scenario voor een onderzeese stroomverbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en België is zo'n 2 miljard euro goedkoper, schrijft De Standaard maandag.
Bijna een jaar nadat de federale regering de stekker uit het energie-eiland heeft getrokken, heeft een werkgroep met het kabinet van minister Bihet en de netbeheerders, regulatoren en administraties aan beide kanten van het Kanaal een alternatief. De kosten voor het oorspronkelijke project waren uit de hand gelopen: van 2,2 miljard euro in de eerste raming tot ongeveer 8 miljard.
Daar kwam nog de kabel naar Groot-Brittannië bij, de zogenoemde Nautilus-verbinding. De volledige kostprijs zou meer dan 10 miljard bedragen, waarvan het grootste deel ten laste van de Belgische verbruikers.
Nautilus-verbinding
De keuze in het nieuwe voorstel van minister Bihet viel op een configuratie 'Light Hybrid' als gedeeld voorkeursscenario. Dat wil zeggen dat het energie-eiland nog altijd dezelfde functie krijgt als in de oorspronkelijke plannen: een hybride eiland dat niet alleen twee landen met elkaar verbindt, maar onderweg ook nog de elektriciteit van windparken op zee bundelt. De capaciteit van de kabel naar Groot-Brittannië werd wel verminderd van 1,4 naar 1,2 gigawatt.
In Vlissingen worden de eerste onderdelen voor het Prinses Elisabetheiland gebouwd
De federale energieregulator Creg en zijn Britse tegenhanger Ofgem onderhandelen nog over een verdeling van de lusten en lasten. Op basis van het resultaat van die gesprekken wil minister Bihet een definitief voorstel voorleggen aan de regering.