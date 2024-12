Op vraag van verscheidene parlementsleden heeft Elia op de pauzeknop geduwd voor het ondertekenen van contracten voor die gelijkstroom.

De nieuwe CEO van Elia Group toonde zich vrijdag alvast heel bezorgd over de evolutie van de kosten. "Elia is een verantwoordelijk bedrijf, we zijn dan ook bezorgd over de kosten. Maar we moeten ook naar de lange termijn kijken", aldus Gustin. "We mogen binnen tien jaar geen spijt hebben van onze beslissing. Dat zou een ramp zijn."