Op 5 november 2019 vermoordt Ridoan O. zijn ex Jill Himpe (36) in haar auto in Aalbeke. Daarna rijdt de Kortrijkzaan nog even rond met haar lichaam in zijn auto. Uiteindelijk laat hij zich arresteren in Deerlijk. Volgens de familie was er al langer sprake van stalking en belaging.

"Na jaren van terreur en intimidatie had mijn zus eindelijk de moed gevonden om in de zomer van 2019 de stap te zetten om weg te gaan van haar ex. Ze vond terug de schittering in haar ogen, tot die bewuste avond op 5 november 2019", vertelt zus Lois.