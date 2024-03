Gisteren verklaarde de jury Ridoan O. al schuldig aan de moord op de jonge vrouw uit Wevelgem. Vandaag moesten zij enkel nog de strafmaat bepalen. Het openbaar ministerie eiste een levenslange opsluiting en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (TBS). Van verzachtende omstandigheden was er volgens de openbaar aanklager geen sprake. De verdediging daarentegen zag wel verzachtende omstandigheden. "Het is toch tekenend dat hij toch nog door veel mensen bezocht wordt in de gevangenis. Dat wil zeggen dat zijn karakter iets minder zwart is dan dat sommigen het hier willen verkopen”, lichte meester Kris Vincke toe.