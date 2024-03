Van verzachtende omstandigheden is er volgens de openbaar aanklager geen sprake. "Ridoan O. heeft geen moeilijke jeugd gehad en kreeg alle kansen van z'n ouders. Meewerken aan het onderzoek deed hij ook niet en een blanco strafregister kan de beschuldigde ook niet voorleggen. Ook in de gevangenis gedraagt hij zich trouwens gewelddadig. Ik heb echt gezocht naar verzachtende omstandigheden, maar ik zie er geen", pleit Chantal Lanssens in haar requisitoir.

Nu is het afwachten of de jury het openbaar ministerie in haar eis volgt. Wellicht volgt deze namiddag de uitspraak.