Na een relatie van twaalf jaar kwam het in augustus 2019 tot een breuk tussen Ridoan O. en Jill Himpe. Volgens haar familie was het slachtoffer doodsbang van haar jaloerse ex-vriend, al hielden ze in de daaropvolgende maanden wel contact. Op 5 november moest ze voor haar werk naar een beurs in Amsterdam. De beschuldigde zou haar daarom met haar wagen naar een carpoolparking in Gentbrugge voeren.



In het voertuig kwam het snel tot een hoogoplopende discussie. Onder invloed van alcohol en cocaïne eiste O. naar eigen zeggen de pincode van haar gsm. Tijdens dat conflict bond hij in Lauwe haar polsen al vast met touwtjes. Uiteindelijk liep het langs de Moeskroensesteenweg in Aalbeke helemaal uit de hand. Toen het slachtoffer probeerde weg te vluchten, trok de beschuldigde haar weer de wagen in. Vervolgens nam hij het slachtoffer in een houdgreep en sneed hij haar de keel over. Na de feiten liet hij het lichaam achter in de woning van haar moeder in Wevelgem.



Tijdens het onderzoek hield O. steeds vol dat hij zijn ex-vriendin per ongeluk verwondde toen ze wilde ontkomen. Vrijdagmiddag bekende hij uiteindelijk toch dat hij haar bewust van het leven beroofde. De debatten over de strafmaat starten dinsdag om 10 uur. O. riskeert levenslange opsluiting.