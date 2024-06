De controles gebeuren op de parkings van vier populaire bestemmingen voor schoolreizen: Bellewaerde, Walibi, Bobbejaanland en Pairi Daiza. De bussen zullen er worden afgeleid en inspecteurs van de FOD Mobiliteit en Vervoer controleren er zoveel mogelijk bussen.

Ze zullen vooral nagaan of de chauffeurs de rij- en rusttijden respecteren. "Het naleven van deze regels, in het bijzonder de regels over de rij- en rusttijden in verband met reizigersvervoer, is van kritiek belang voor de verkeersveiligheid, zeker in deze periode van het jaar", zegt Thomas De Spiegelaere, woordvoerder van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De kinderen zelf zullen niet zo heel veel merken van de controles, omdat ze al uitgestapt zullen zijn als de controles plaatsvinden. De actiedag maakt deel uit van een nationale actieweek. Busvervoerders in overtreding kunnen de komende dagen en weken een extra, uitgebreide controle verwachten.