Zo haalde ze met haar ploeg Fenerbahçe Alagöz Holding niet alleen de kampioenstitel, maar won ze met de Turkse ploeg ook de EuroLeague Women, de Europese basketbalcompetitie voor vrouwen. Al was hét orgelpunt ongetwijfeld de Europese titel die ze behaalde met de Belgian Cats afgelopen zomer. “Ik had het niet verwacht, maar ik ben heel vereerd met de titel. Ik ben heel preus. Fantastisch vind ik dat! Basketbal heeft me al zoveel mooie dingen opgeleverd, en daar ben ik heel dankbaar voor”, reageert Emma in een videoboodschap.