"De verbreding naar andere industriële sectoren en moderne vormen van geschilbehandeling zoals bemiddeling is ingezet", klinkt het maandag in een persbericht van Naucom.

Begin negentiende eeuw, kort na de oprichting van de Antwerpse Rechtbank van Koophandel door het Franse bewind, werd beslist om voor maritieme zaken onafhankelijke experten aan te stellen. Die experten verenigden zich in de nautische commissie en traden alleen op in opdracht van de rechtbank.

"Wij leveren geen expertise voor de private sector en doen ook niet aan consulting", verduidelijkt Jeroen Weyn van Naucom. "We zijn neutraal, onafhankelijk en werken enkel op vraag van de rechtbank."

Eind 2023 was de commissie op sterven na dood. De vraag naar onafhankelijke experten was sterk afgenomen doordat er minder ongevallen waren op zee. Enkele leden van de commissie hadden bovendien hun pensioengerechtigde leeftijd bereikt, en opvolging vinden bleek een lastige klus.

"Begin 2024 leek het alsof de commissie na 222 jaar helemaal van het toneel zou verdwijnen", zegt Jeroen Weyn. "Samen met de rechtbank hebben we bekeken hoe we de traditie verder konden zetten. We breiden nu bijvoorbeeld uit naar de brede industrie en logistiek."

Wanneer er incidenten zijn in de haven, op zee of op de binnenwateren, of wanneer er in de maritieme sector geschillen zijn die tot een rechtszaak leiden, wordt een deskundige van de commissie aangesteld om de zaak te onderzoeken. In de toekomst wil Naucom meer inzetten op bemiddeling. De commissie werkt niet alleen voor de rechtbank in Antwerpen, maar ook in Gent, Oostende en Rotterdam.