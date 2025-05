Bernadette Soubirous was veertien toen ze in 1858 in Lourdes achttien keer Maria zag verschijnen. Hoewel ze aanvankelijk werd uitgelachen, groeide al snel het geloof in haar visioenen. Het verhaal van de eenvoudige plattelandsdochter vormde de basis voor het ontstaan van Lourdes als wereldberoemd bedevaartsoord.

Bisschop Lode Aerts benadrukt de betekenis van haar relikwie: “Ze inspireert nog steeds talloze mensen. Door haar reliek rond te dragen, willen we haar boodschap dichter bij de mensen brengen.” Na haar visioenen trok Bernadette zich terug uit de publieke belangstelling en verzorgde als religieuze zieke zusters in het Franse Nevers. Ze stierf op 35-jarige leeftijd en werd in 1933 heilig verklaard.