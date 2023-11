Ook burgemeester Ward Vergote helpt mee met de brandweer. Een vrachtwagen met honderden verse zandzakjes komt toe om de huizen te beschermen. "We zijn nog zandzakjes gaan bijhalen", vertelt Vergote vanmorgen.

In Dadizele viel dinsdag 30 liter water per m², in Moorslede was dat 45 liter. "We houden ons hart vast voor vandaag. Het water uit Moorslede dat naar de Leie stroomt, moet in Dadizele passeren. Het is afwachten wat dat zal brengen."