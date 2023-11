Vanavond en vannacht neemt de bewolking opnieuw toe. We noteren minima rond 5-6 graden bij een naar zuid draaiende wind.



De verwachtingen voor morgen worden snel slechter. Overdag trekt al een eerste regenzone door, maar vooral later in de middag en tegen de avond is weer zware regenval mogelijk met bijkomende overlast.

Vrijdag en het weekend leveren weer erg wisselvallig herfstweer op met vrijwel elke dag de nodige hoeveelheid regen in de vorm van buien of regenzones, maar dan geen enorme hoeveelheden meer. Het gaat ook weer flink waaien. Vrijdag is het daarbij nog minder zacht.

In het weekend lopen de temperaturen weer op. Zaterdag kunnen we richting 14 graden gaan, zondag wordt het een graad of 13. Ook een eerste blik op volgende week levert aanhoudend herfstweer op met de nodige regendagen.