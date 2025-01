Op 2 januari opent Luc Van den Berg zijn brievenbus. Tussen de post zit een kaartje voor z’n moeder Maria, die intussen 95 jaar is. Wanneer Luc naar de datum van het kaartje kijkt, merkt hij dat de kaart eigenlijk 35 jaar geleden gepost werd.

“Het kaartje was afgestempeld op 18 augustus 1990 en was aan mijn moeder gericht, omdat ze in 1990 op pensioen gegaan is”, vertelt zoon Luc. “Ons ma studeerde vroeger in Wijnegem en zat daar op internaat. Haar beste vriendin daar was Judith”, vult dochter Lut aan.