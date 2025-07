Luc Soen woont op de benedenverdieping van residentie Hélène in Dadizele. Van ver lijkt dit een luxe-appartementencomplex, maar voor de twintig bewoners is het al bijna twee jaar ellende. “Je moet hier echt opletten. Het is een bouwwerf hier. Jammer dat het zover geld heeft gekost. We hebben nog altijd geen terras. En er zijn veel dingen die niet op plan staan. De binnendeur, het poortje naar de tuin…”

Op de eerste verdieping, bij Arlette en Roger, sijpelt er bij regenweer water uit het plafond. Roger Schoutteten: “Iedere keer als het regent en de wind komt uit het zuidwesten, hebben we water binnen. We hebben hier vijf emmers moeten zetten.”