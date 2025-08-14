Maar ondanks de werkzekerheid en het meer dan behoorlijke loon kiezen afgestuurde leerling-bouwvakkers niet altijd voor die sector. De werklozenpoule kan misschien soelaas brengen. “Meer dan drie vierde van de bouwbedrijven in West-Vlaanderen is op zoek naar goede arbeidskrachten, en die moeten toch wel te vinden zijn. Het is ook wel een feit dat er in West-Vlaanderen, in vergelijking met andere provincies, niet zo veel werklozen in het algemeen zijn. We gaan moeten inzetten of heractivatie, herscholing van mensen die terug kunnen actief gemaakt worden."

De sector doet er alles aan om mensen warm te maken voor de bouw, zoals het inschakelen van influencers, of aanwezig zijn op festivals, zoals Alcatraz.