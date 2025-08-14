25°C
Aanmelden
Nieuws

Bouw­sec­tor schreeuwt om personeel

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het gaat niet zo goed met de bouwsector, maar toch schreeuwen ze daar om personeel. Liefst drie kwart van de bedrijven zoekt nieuwe werknemers, een calvarietocht voor de meesten. Bouwfederatie Embuild luidt de alarmklok, ook in West-Vlaanderen.

In België zijn er meer dan 16.000 vacatures in de bouwsector. Dat gaat niet alleen over vakmensen zoals schrijnwerkers of onderhoudsmecaniciens en loodgieters, maar ook over bedienden, of ander ondersteunend personeel. De bouw heeft zijn imago tegen. Jan Libeer, directeur Embuild West-Vlaanderen: “Tot onze grote frustratie kampen we nog altijd met een negatief beeld van die bouwsector, als een oubollige sector, met vuil en hard werk in weer en wind. Maar dat is niet meer zo. Er zijn heel wat nieuwe technologieën in de sector, denk aan AI, denk aan drones, andere zaken die helpen om dat beroep wat lichter te maken. Er is stabiliteit naar werkzekerheid. De orderboekjes zijn minder gevuld dan vroeger, maar het is nog altijd behoorlijk."

Werklozenpoule

Maar ondanks de werkzekerheid en het meer dan behoorlijke loon kiezen afgestuurde leerling-bouwvakkers niet altijd voor die sector. De werklozenpoule kan misschien soelaas brengen. “Meer dan drie vierde van de bouwbedrijven in West-Vlaanderen is op zoek naar goede arbeidskrachten, en die moeten toch wel te vinden zijn. Het is ook wel een feit dat er in West-Vlaanderen, in vergelijking met andere provincies, niet zo veel werklozen in het algemeen zijn. We gaan moeten inzetten of heractivatie, herscholing van mensen die terug kunnen actief gemaakt worden."

De sector doet er alles aan om mensen warm te maken voor de bouw, zoals het inschakelen van influencers, of aanwezig zijn op festivals, zoals Alcatraz.

Redactie
Bouwsector

Meest gelezen

Noordzeefakkel3
Nieuws

Noordzeefakkeltocht valt in het water
Politiezone VLAS
Nieuws

Agent raakt gewond bij strenge controles op Kamping Kitsch Club
Afvalophaling IMOG
Nieuws

Nieuw afvalplan bij Imog: aparte ophaling voor keukenafval en betalen per kilo restafval

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

101 BB RECHTS treinverbindinghaven

Eerste trein met containers vanuit Zeebrugge vertrokken naar Mannheim
Vissers Nieuwpoort

N.88 Dré versterkt vloot Nieuwpoortse vismijn: capaciteit stijgt met 25%
Alstom Brugge 3

Alstom geeft strijd om NMBS-treinstellen nog niet op
Alstom Brugge 3

Werknemers Alstom Brugge leggen even het werk neer en vragen duidelijkheid aan directie
Boontjes Esen 1

Horafrost kan oogst niet verwerken na brand dus deelt groentekweker boontjes gratis uit
Sluis1

Vernieuwing van historische sluis Twee Speyen in Brugge gestart
25°C
Aanmelden