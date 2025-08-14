Bouwsector schreeuwt om personeel
Het gaat niet zo goed met de bouwsector, maar toch schreeuwen ze daar om personeel. Liefst drie kwart van de bedrijven zoekt nieuwe werknemers, een calvarietocht voor de meesten. Bouwfederatie Embuild luidt de alarmklok, ook in West-Vlaanderen.
In België zijn er meer dan 16.000 vacatures in de bouwsector. Dat gaat niet alleen over vakmensen zoals schrijnwerkers of onderhoudsmecaniciens en loodgieters, maar ook over bedienden, of ander ondersteunend personeel. De bouw heeft zijn imago tegen. Jan Libeer, directeur Embuild West-Vlaanderen: “Tot onze grote frustratie kampen we nog altijd met een negatief beeld van die bouwsector, als een oubollige sector, met vuil en hard werk in weer en wind. Maar dat is niet meer zo. Er zijn heel wat nieuwe technologieën in de sector, denk aan AI, denk aan drones, andere zaken die helpen om dat beroep wat lichter te maken. Er is stabiliteit naar werkzekerheid. De orderboekjes zijn minder gevuld dan vroeger, maar het is nog altijd behoorlijk."
Werklozenpoule
Maar ondanks de werkzekerheid en het meer dan behoorlijke loon kiezen afgestuurde leerling-bouwvakkers niet altijd voor die sector. De werklozenpoule kan misschien soelaas brengen. “Meer dan drie vierde van de bouwbedrijven in West-Vlaanderen is op zoek naar goede arbeidskrachten, en die moeten toch wel te vinden zijn. Het is ook wel een feit dat er in West-Vlaanderen, in vergelijking met andere provincies, niet zo veel werklozen in het algemeen zijn. We gaan moeten inzetten of heractivatie, herscholing van mensen die terug kunnen actief gemaakt worden."
De sector doet er alles aan om mensen warm te maken voor de bouw, zoals het inschakelen van influencers, of aanwezig zijn op festivals, zoals Alcatraz.