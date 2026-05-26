Op een werf bij het psychiatrisch centrum van Pittem hebben de bouwvakkers voorlopig niet echt last van de hitte. Het is er wel 32 graden, en de werkgever nam extra maatregelen. Lowie Vanfleteren, junior projectleider: “In de voormiddag werken ze buiten en in de namiddag kunnen ze binnen in de kelder ontkisten, waardoor ze heel de dag toch redelijk aangename temperaturen hebben. Ze kunnen op elk moment een kwartiertje even in de schaduw gaan zitten en wat drinken.”

Gekoeld water en zonnecrème

De Bouwunie bundelt in een gids alle praktische tips rond buiten werken bij extreme hitte. Kris Coussée, CEO Coussée Bouw & Project: “Belangrijk is dat de arbeiders gekoeld water hebben op de werf. Dat wordt door ons verstrekt, maar in alle werfketen hebben we ook koelkasten ter beschikking. We zien er ook op toe dat ze zich insmeren tegen de zon. We hebben daarom op alle werven zonnecrème voorzien. We raden onze werknemers ook aan om niet met ontbloot bovenlijf te gaan werken, maar een lichte T-shirt aan te doen.”

Onweer op komst

Bouwbedrijven moeten op hun werven ook rekening houden met mogelijk onweer en rukwinden, zoals vandaag. “We moeten kijken of er geen isolatie los ligt die kan wegwaaien. En of de nieuw gemetselde muren, of pas gebetonneerde wanden, wel degelijk goed vaststaan.”