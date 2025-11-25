De bouw- en installatiesector zit al sinds 2022 in de put. De negatieve trend houdt volgens Embuild dit jaar en volgend jaar aan. Pas in 2027 wordt een voorzichtige heropleving verwacht met een groei van minder dan 0,5 procent.

Vooral de woningbouw zakt verder weg. In 2025 gaat het om een achteruitgang van 5,5 procent. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen bevindt zich op het laagste niveau in bijna 30 jaar.