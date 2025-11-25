10°C
Bouw- en instal­la­tie­sec­tor blijft zwaar in het slop zitten

2023-04-12 00:00:00 - Bouwsectorfederatie: "bekwaamheid kunnen aantonen"

De activiteiten in de bouw- en installatiesector in België is dit jaar met 0,5 procent afgenomen. Vooral de woningbouw blijft in zwaar weer zitten en herstel lijkt ook in 2026 uit te blijven. Dat blijkt uit de economische vooruitzichten van bouwfederatie Embuild.

De bouw- en installatiesector zit al sinds 2022 in de put. De negatieve trend houdt volgens Embuild dit jaar en volgend jaar aan. Pas in 2027 wordt een voorzichtige heropleving verwacht met een groei van minder dan 0,5 procent.

Vooral de woningbouw zakt verder weg. In 2025 gaat het om een achteruitgang van 5,5 procent. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen bevindt zich op het laagste niveau in bijna 30 jaar. 

Ook renovatie scoort ondermaats

Ook de woningrenovatie blijft ondermaats scoren. Dat de activiteit de voorbije twee jaar en dit jaar nog enigszins toenam, is vooral te danken aan de renovatieverplichting die in Vlaanderen geldt. "Om de groeiende bevolking te huisvesten en de Europese energiedoelstellingen te halen, hebben we nochtans dringend meer nieuwbouwwoningen en een veel hoger renovatieritme nodig", zegt Niko Demeester, CEO van Embuild.

"We moeten ons renovatieritme verdrievoudigen om ons woningbestand klaar te stomen voor een klimaatneutrale toekomst."

Niko Demeester, CEO Embuild

Jaarlijks moeten er volgens Demeester tussen nu en 2030 zeker 35.000 woningen meer gebouwd worden dan nu het geval is om de bevolkingsgroei op te vangen. "Daarnaast moeten we ons renovatieritme verdrievoudigen om ons woningbestand klaar te stomen voor een klimaatneutrale toekomst", benadrukt Demeester.

Ook terugval in niet-residentiële bouw

Ook in de niet-residentiële bouw, waaronder winkels, kantoren, scholen, ziekenhuizen en industriegebouwen, is er sprake van een terugval van de activiteit. 

"Dat is bijzonder zorgwekkend, onder meer omdat de verouderde school- en ziekenhuisinfrastructuur al langer om vernieuwing vraagt. De renovatie van niet-woongebouwen gaat eveneens achteruit na enkele jaren van groei. Die daling is vooral toe te schrijven aan het wegvallen van tijdelijke relanceprogramma's", besluit Demeester.

Belga
Bouwsector

