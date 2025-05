Het vroegere Dadipark in Dadizele krijgt een nieuwe invulling. De eerste fase van het project focust op de inrichting van een park en de aanleg van een waterbuffer die de Heulebeek bij stormweer moet ontlasten. Daarmee hoopt de gemeente een einde te maken aan de frequente wateroverlast in het centrum.

“Wij hebben al enkele jaren met de voeten in het water gestaan in Dadizele”, zegt burgemeester Sherley Beernaert. “Dit willen we te allen tijde vermijden. Daarom is het belangrijk dat we het water bufferen voor het de dorpskern bereikt.”