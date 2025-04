Vanaf 30 april is het reizende reliekschrijn van de heilige Bernadette Soubirous van Lourdes een maand te zien in België. Bernadette Soubirous (1844-1879) was het destijds veertienjarig meisje dat volgens de katholieke Kerk in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag.