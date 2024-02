Het Vaticaan vroeg de Belgische bisschoppen opnieuw een dossier op te stellen over de beschuldigingen aan het adres van bisschop Roger Vangheluwe. Als er nieuwe feiten worden aangebracht, kan de paus zijn kerkelijke titels eventueel afnemen. Vangheluwe nam in 2010 ontslag uit zijn functie als bisschop van Brugge nadat hij had bekend dat hij jarenlang zijn minderjarige neef had misbruikt. Hij verblijft momenteel in Frankrijk.