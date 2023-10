De drones zijn in een straal van vijf kilometer heel snel ter plaatse, en dat is voor de hulpdiensten goud waard. "In geval van brand kan het een serieuze meerwaarde zijn om onmiddellijk een beeld te scheppen van de situatie: zijn er nog mensen aanwezig in de brand, is het uitslaand?

In geval van drenkelingen, zeker hier aan de kust, kan dat zeker belangrijk zijn om zeer snel een locatie te bepalen alvorens dat de NH90 tevoorschijn komt.