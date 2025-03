Door de vernieuwing van haar vloot kan de politiezone aan de strikte Europese regelgeving voldoen. “Voor de politiezone is het essentieel dat de drones waarmee we vliegen in alle omstandigheden aan de wettelijke normen voldoen”, zegt korpschef Karin Vanhooren. De geschonken drones zijn nog bruikbaar, wat de kwaliteit van de opleidingen en onderzoeksprojecten binnen VIVES verhoogt. “Het is uniek om dergelijk waardevol operationeel materiaal geschonken te krijgen”, zegt Rob De Roo, docent van Hogeschool VIVES.