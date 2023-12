In Brugge is elf procent van de stadsmedewekers al in contact gekomen met verbaal geweld. Vier procent werd geconfronteerd met fysiek geweld. Dat blijkt uit een bevraging van dit jaar.

"We hebben zeker begrip als burgers niet altijd tevreden zijn over de dienstverlening die we bieden. Maar agressie kunnen we niet aanvaarden", zegt schepen Pieter Marechal.