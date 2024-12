Als woonzorgcentra hun werking verbeteren, heft het Departement Zorg het verhoogd toezicht op. Zo niet, riskeren ze een schorsing (waarbij ze geen nieuwe bewoners meer mogen opnemen), een boete tot 25.000 euro, de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of zelfs een definitieve sluiting.

Tot slot sloot het departement in 2024 ook een West-Vlaamse voorziening die geen erkenning had om zorg te bieden. Serving You in Bredene voerde taken van een woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis uit en er waren bovendien ernstige en terugkerende gebreken.