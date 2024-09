"Dorpsscholen zijn het cement in een dorp, maar staan zwaar onder druk", zegt topman Lode Ceyssens van de Boerenbond en de Landelijke Gilden. klinkt het. "Nochtans is de school zowat de laatste ontmoetingsplek die overblijft in veel kleine gemeenschappen."

"Met onze actie willen we in dit belangrijke verkiezingsjaar positief aandacht vragen voor het belang van de dorpsscholen", zegt Isaak Dieleman van de Landelijke Gilden. "Want een school zorgt voor veel meer dan onderwijs alleen: het is een plaats voor ontmoeting en een plek waar bewoners engagement opnemen voor de gemeenschap."