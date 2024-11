De politiezone Grensleie kiest november uit voor een actie, want het weer kan nu snel omslaan en dan is het een stuk gevaarlijker om de drukke ochtend - en avondspits door te komen. Jan Seynhaeve, burgemeester Wevelgem: “Het is nu echt wel het moment. Het is wat donker weer, soms ook wel wat mist of nevelig. Het is belangrijk om op elk moment goed zichtbaar te zijn.”

Voor alle duidelijkheid: na de preventieve actie wordt wie zonder licht rijdt in het donker wel op de bon gezet.