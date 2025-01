Samen met zijn vrouw Alma vormt Dirk een perfect team. Terwijl hij als éénmansorkest achter het orgel zit, zorgt zij ervoor dat de muzikale momenten vastgelegd worden met de smartphone. Dirk vertelt: “Ik word daar echt gelukkig van. Ik ben nu bezig met het leren van het liedje 'How Deep Is Your Love' van de Bee Gees. Het is niet makkelijk, maar ik ben zo blij dat ik het nu goed kan spelen. Ik heb er hard op geoefend."

Muziek is al zijn leven lang de rode draad. Naast zijn carrière als onderwijzer componeerde Dirk ook heel wat eigen muziek. Eén van zijn bekendere composities bracht hem zelfs naar de finale van de tv-wedstrijd ‘Ontdek de Ster’.