In 2023 hebben we gemiddeld 126 kilogram restafval per inwoner aan de deur gezet. Tegen 2030 wil OVAM dat terugbrengen naar 100 kilogram, al mag dat in grotere gemeentes en aan de kust iets meer zijn.

Hoe dan ook moet de afvalberg in heel wat gemeentes nog stevig slinken. Zo zitten Gistel, Ichtegem en Zuienkerke nog het verste van dat doel af. Zij zitten respectievelijk 71, 75 en 81 kilogram boven de norm. Een mogelijke verklaring is dat in onze provincie veel gemeentes uitstel kregen om het groente-, fruit- en tuinafval apart in te zamelen.