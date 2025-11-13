Vanaf 1 juni 2026 voeren Stad Brugge en IVBO een nieuw afvalplan in. Een van de belangrijkste wijzigingen is de omschakeling naar de gft-bak, waarin groente-, fruit- en tuinafval voortaan apart moet worden ingezameld.

Volgens de Vlaamse regelgeving moeten lokale besturen de hoeveelheid restafval terugdringen. “Gft hoort niet langer thuis in de restafvalzak. Door het apart in te zamelen, vermindert de hoeveelheid restafval en kan het organisch afval beter worden verwerkt”, klinkt het bij IVBO.