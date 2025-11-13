Schepen van Openbaar Domein, Franky Demon (cd&v), met een GFT-bakje
Bruggelingen kunnen vanaf vandaag een abonnement nemen op een gft-bak. Die wordt vanaf 1 juni 2026 verplicht in het nieuwe afvalplan van Stad Brugge en afvalintercommunale IVBO. Met de maatregel wil Vlaanderen het restafval verminderen en organisch afval beter laten verwerken.
Vanaf 1 juni 2026 voeren Stad Brugge en IVBO een nieuw afvalplan in. Een van de belangrijkste wijzigingen is de omschakeling naar de gft-bak, waarin groente-, fruit- en tuinafval voortaan apart moet worden ingezameld.
Volgens de Vlaamse regelgeving moeten lokale besturen de hoeveelheid restafval terugdringen. “Gft hoort niet langer thuis in de restafvalzak. Door het apart in te zamelen, vermindert de hoeveelheid restafval en kan het organisch afval beter worden verwerkt”, klinkt het bij IVBO.
Adresgebonden gft-bak
Bruggelingen kunnen vanaf vandaag een gft-bak van 25 liter online of telefonisch bestellen. Wie de bak vóór 31 maart aanvraagt, krijgt die nog vóór de start van het nieuwe plan op 1 juni. Bestellingen na die datum worden later geleverd.
De gft-bak is adresgebonden en krijgt een sticker met het adres. Per woning kunnen maximaal drie bakken worden aangevraagd. Appartementen met meer dan vijf wooneenheden kunnen kiezen voor een gezamenlijke, grotere gft-bak.
15 euro per jaar
Voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 2026 kost het abonnement 8,75 euro. Vanaf 2027 bedraagt de bijdrage 15 euro per jaar. In dat bedrag zitten zowel de huur van de gft-bak als de wekelijkse ophaling inbegrepen.
Gft-zakjes blijven nog opgehaald worden tot 1 januari 2027. Daarna wordt volledig overgeschakeld op de gft-bak.