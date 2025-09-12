De huidige composteerbare GFT-zakjes verdwijnen en maken plaats voor GFT-bakjes van 25 liter. De ophaling gebeurt wekelijks, 52 keer per jaar, via een (vrijblijvend) abonnement van 45 euro per jaar, inclusief het gebruik van het bakje.

Het restafval wordt voortaan tweewekelijks opgehaald, in totaal 26 keer per jaar. Die keuze is bewust gemaakt om inwoners aan te moedigen beter te sorteren. “Wie goed sorteert, heeft nauwelijks nog restafval,” aldus schepen Franky Demon. Restafvalzakken worden iets duurder: een 60 literzak wordt 2,5 ipv 1,70 euro, een 30 liter-zak wordt 1,25 euro ipv 0,85 euro.

Ook het systeem voor groenafval en snoeihout wordt vernieuwd. OVAM zal het gebruik van de groenafvalzak verbieden, dit wordt vervangen door een rolcontainer met abonnement, die 21 keer per jaar wordt opgehaald: van maart tot november om de veertien dagen, plus een extra beurt in januari. De abonnementsprijs hangt af van het volume van de container (140, 240 of 360 liter). De kerstboomophaling in januari blijft gratis.

