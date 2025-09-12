Stad Brugge vernieuwt vanaf 1 juni 2026 haar systeem voor afvalophaling. Restafval zal voortaan tweewekelijks in zakken worden opgehaald, terwijl GFT-afval wekelijks wordt ingezameld in stevige GFT-bakjes via een -vrijblijvend- abonnementssysteem. Ook voor groenafval en snoeihout komt er een nieuwe regeling.
Brugge moet, net als alle Vlaamse gemeenten, voldoen aan de doelstellingen uit het Lokaal Materialenplan 2023–2030. Daarom wil de stad het restafval verder terugdringen van 151 kilogram per inwoner in 2024 naar maximaal 148 kilogram tegen 2030. In 2016 bedroeg dat cijfer nog 218 kilogram per inwoner. Brugge behoort vandaag tot de best presterende centrumsteden en zit met slechts 3 kilogram verschil al zeer dicht bij de Vlaamse doelstelling.
Concreet:
De huidige composteerbare GFT-zakjes verdwijnen en maken plaats voor GFT-bakjes van 25 liter. De ophaling gebeurt wekelijks, 52 keer per jaar, via een (vrijblijvend) abonnement van 45 euro per jaar, inclusief het gebruik van het bakje.
Het restafval wordt voortaan tweewekelijks opgehaald, in totaal 26 keer per jaar. Die keuze is bewust gemaakt om inwoners aan te moedigen beter te sorteren. “Wie goed sorteert, heeft nauwelijks nog restafval,” aldus schepen Franky Demon. Restafvalzakken worden iets duurder: een 60 literzak wordt 2,5 ipv 1,70 euro, een 30 liter-zak wordt 1,25 euro ipv 0,85 euro.
Ook het systeem voor groenafval en snoeihout wordt vernieuwd. OVAM zal het gebruik van de groenafvalzak verbieden, dit wordt vervangen door een rolcontainer met abonnement, die 21 keer per jaar wordt opgehaald: van maart tot november om de veertien dagen, plus een extra beurt in januari. De abonnementsprijs hangt af van het volume van de container (140, 240 of 360 liter). De kerstboomophaling in januari blijft gratis.
Eerlijk en logisch
“Met deze duidelijke regeling maken we het sorteren eenvoudiger,” besluit schepen Franky Demon. “Het nieuwe systeem is logisch, eerlijk en milieuvriendelijk. Zo zetten we opnieuw een stap vooruit naar een proper en duurzaam Brugge.”