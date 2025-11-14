Ophaling restafval

Restafval wordt vanaf juni niet meer elke week maar tweewekelijks opgehaald. Ook daar komt veel kritiek op. Maar Brugge is geen uitzondering. Dat gebeurt nu al in 219 gemeenten. De prijs van een grote zak gaat wel fors omhoog van 1,70 euro naar 2,50 euro. Maar wie goed sorteert zal minder moeten betalen. “Het overgrote deel van de gezinnen zal volgens alle simulaties die we gemaakt hebben minder betalen. Het kan bijvoorbeeld wel gebeuren dat, als je twee kinderen hebt die in de pampers zit, met een iets hogere kostprijs zal zitten. Maar als je veel uit de restafvalzak kan halen, kan het een goedkopere zaak zijn.”

Groenafval wordt duurder omdat je een container moet kopen. De fauw wijst er op dat heel wat zaken worden opgelegd door Vlaanderen. Zo moet elke Bruggeling tegen 2030 drie kilo minder restafval produceren per jaar.