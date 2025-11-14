Brugs stadsbestuur past afvalbeleid wat aan maar gaat lang niet in op alle wensen van oppositie
Het Brugse stadsbestuur heeft het nieuwe afvalplan vanmiddag officieel voorgesteld. De prijs van het herbruikbare afvalbakje hebben ze naar beneden gehaald. Van 45 naar 15 euro. Maar op andere wensen van de oppositie gaat de stad niet in.
De communicatie over het nieuwe afvalplan drie weken geleden was voorbarig en niet bijzonder geslaagd, geeft de burgemeester toe. Pas afgelopen vrijdag zat het schepencollege samen en zijn de prijzen vastgelegd. Ze schakelen over van een zak naar een bak voor GFT en die zal uiteindelijk geen 45 maar 15 euro kosten.
Op andere vragen van de oppositie die vanavond een extra gemeenteraad bijeenroept over het afvalplan, gaat het stadsbestuur niet in. Dirk De fauw, burgemeester Brugge: “Enerzijds vragen ze uitstel tot 1 januari 2027. Dit is volgens ons niet nodig. We zijn klaar tegen 1 juni 2026 om dit te realiseren. Ze vragen anderzijds een referendum. We zullen duidelijk maken aan onze bevolking wat de regeling zal zijn. Er is helemaal geen referendum nodig.”
Ophaling restafval
Restafval wordt vanaf juni niet meer elke week maar tweewekelijks opgehaald. Ook daar komt veel kritiek op. Maar Brugge is geen uitzondering. Dat gebeurt nu al in 219 gemeenten. De prijs van een grote zak gaat wel fors omhoog van 1,70 euro naar 2,50 euro. Maar wie goed sorteert zal minder moeten betalen. “Het overgrote deel van de gezinnen zal volgens alle simulaties die we gemaakt hebben minder betalen. Het kan bijvoorbeeld wel gebeuren dat, als je twee kinderen hebt die in de pampers zit, met een iets hogere kostprijs zal zitten. Maar als je veel uit de restafvalzak kan halen, kan het een goedkopere zaak zijn.”
Groenafval wordt duurder omdat je een container moet kopen. De fauw wijst er op dat heel wat zaken worden opgelegd door Vlaanderen. Zo moet elke Bruggeling tegen 2030 drie kilo minder restafval produceren per jaar.
Protestactie
Het nieuwe afvalplan van de stad Brugge blijft hoe dan ook de gemoederen beroeren. Vanavond is daarover zelfs een extra gemeenteraad. Net voor die gemeenteraad is er een protestactie aan de ingang van het stadhuis.