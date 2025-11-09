Ook voor groenafval en snoeihout komt

er een nieuwe regeling.

N-VA Brugge reageert scherp op het nieuwe huisvuilbeleid van de stad. De partij vreest dat duurdere vuilniszakken en minder regelmatige ophalingen zullen leiden tot meer sluikstorten, vooral bij bewoners van appartementen. In de komende gemeenteraad wil N-VA hierover vragen stellen.

N-VA Brugge begrijpt de vele bezorgde reacties op de geplande wijzigingen in de Brugse afvalophaling. Volgens fractieleidster Maaike De Vreese treft het beleid vooral inwoners die geen tuin of opslagruimte hebben. “Voor inwoners zonder tuin of mensen die in een appartement wonen, wordt dit een stinkend zaakje,” zegt ze. “De vuilniszakken worden bijna 50 procent duurder en tegelijk wordt er minder vaak opgehaald. Dat zal leiden tot meer sluikstorten.”

Daarnaast is er volgens de partij onduidelijkheid over het GFT-beleid. “Het is helemaal niet duidelijk of een abonnement op een GFT-container verplicht wordt, en dus nog een extra kost betekent,” aldus De Vreese.

Ook gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche vreest problemen. “Niet iedereen kan een stinkende kattenbakzak of gebruikte luiers twee weken in een kleine woonst bijhouden. De kans bestaat dat het sluikstorten zal toenemen, terwijl dat nu al een ernstige kwaal is in Brugge.”

N-VA wijst er verder op dat de financiële situatie van de stad volgens hen meespeelt. “We zeggen al lang dat de Brugse spaarpot leeg is,” stelt De Vreese. “Nu probeert men ook via het huisvuil extra geld op te halen. We houden ons hart vast voor wat er nog in de begrotingsbesprekingen zal zitten.”

De partij kondigt aan dat ze in de komende gemeenteraad uitgebreide vragen zal stellen over het nieuwe huisvuilbeleid.