In Brugge reageren de oppositiepartijen N-VA & Groen scherp op het nieuwe afvalophalingsplan dat de stad gisteren heeft voorgesteld. Restafval zal voortaan tweewekelijks in zakken worden opgehaald, terwijl GFT-afval wekelijks wordt ingezameld in stevige GFT-bakjes via een -vrijblijvend- abonnementssysteem.
Ook voor groenafval en snoeihout komt
er een nieuwe regeling.
N-VA Brugge reageert scherp op het nieuwe huisvuilbeleid van de stad. De partij vreest dat duurdere vuilniszakken en minder regelmatige ophalingen zullen leiden tot meer sluikstorten, vooral bij bewoners van appartementen. In de komende gemeenteraad wil N-VA hierover vragen stellen.
N-VA Brugge begrijpt de vele bezorgde reacties op de geplande wijzigingen in de Brugse afvalophaling. Volgens fractieleidster Maaike De Vreese treft het beleid vooral inwoners die geen tuin of opslagruimte hebben. “Voor inwoners zonder tuin of mensen die in een appartement wonen, wordt dit een stinkend zaakje,” zegt ze. “De vuilniszakken worden bijna 50 procent duurder en tegelijk wordt er minder vaak opgehaald. Dat zal leiden tot meer sluikstorten.”
Daarnaast is er volgens de partij onduidelijkheid over het GFT-beleid. “Het is helemaal niet duidelijk of een abonnement op een GFT-container verplicht wordt, en dus nog een extra kost betekent,” aldus De Vreese.
Ook gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche vreest problemen. “Niet iedereen kan een stinkende kattenbakzak of gebruikte luiers twee weken in een kleine woonst bijhouden. De kans bestaat dat het sluikstorten zal toenemen, terwijl dat nu al een ernstige kwaal is in Brugge.”
N-VA wijst er verder op dat de financiële situatie van de stad volgens hen meespeelt. “We zeggen al lang dat de Brugse spaarpot leeg is,” stelt De Vreese. “Nu probeert men ook via het huisvuil extra geld op te halen. We houden ons hart vast voor wat er nog in de begrotingsbesprekingen zal zitten.”
De partij kondigt aan dat ze in de komende gemeenteraad uitgebreide vragen zal stellen over het nieuwe huisvuilbeleid.
Ook Groen Brugge hekelt nieuw afvalplan: “Dit is geen beleid, dit is chaos”
Ook Groen Brugge reageert scherp op het nieuwe afvalplan dat de stad vorige week aankondigde. De partij verwijt het stadsbestuur een gebrek aan overleg en voorbereiding, en begrijpt niet waarom Brugge plots afstapt van het uitgewerkte DIFTAR-systeem. Groen wil het dossier in de gemeenteraad aankaarten.
Stad Brugge maakte op 13 november via de pers bekend dat het afvalbeleid vanaf 2026 grondig wijzigt. Restafval zou nog maar om de twee weken worden opgehaald en GFT wordt voortaan in een container verzameld, gekoppeld aan een abonnement van 45 euro per jaar. Voor groenafval komt een apart betalend containersysteem.
Volgens Groen-raadslid Eva Vanhoorne is die aankondiging bij velen in het verkeerde keelgat geschoten. “Iedereen is verrast: personeel, burgers én raadsleden,” zegt ze. “En dat terwijl we net een werkbaar plan hadden klaarliggen in IVBO. Zelfs stadsdiensten die burgers moeten informeren, hebben nog geen uitleg gekregen. Dit is geen beleid, dit is chaos.”
Vanhoorne zetelt in de Raad van Bestuur van IVBO, waar jarenlang gewerkt werd aan de invoering van DIFTAR, een systeem waarbij inwoners per kilo restafval betalen. Dat zou volgens Groen leiden tot eerlijkere kosten en betere afvalsortering. “DIFTAR werkt,” benadrukt ze. “In Damme daalde het restafval per inwoner met 45%. Brugge was helemaal mee in dat verhaal.”
Toch besliste Brugge op de IVBO-raad van 22 oktober om het traject te verlaten. Volgens Vanhoorne komt dat onverwacht én met financiële gevolgen. “Andere gemeenten worden nu opgezadeld met een meerkost van gemiddeld 25%,” zegt ze. “Brugge verbreekt haar belofte en laat partners met de rekening. Dat is moeilijk te begrijpen.”
Ook inhoudelijk heeft Groen bedenkingen bij het nieuwe voorstel. “Volgens schepen Franky Demon moet het nieuwe systeem mensen beter doen sorteren. Maar is het grote plan dan gewoon minder ophalen?” vraagt Vanhoorne zich af. “Dat is geen afvalbeleid, dat is wishful thinking.”
Op sociale media groeit intussen de kritiek. Heel wat burgers vragen zich af hoe ze twee weken restafval moeten bijhouden in kleine woningen en vrezen meer sluikstorten.
Vanhoorne besluit dat Brugge hiermee een kans laat liggen. “We hadden een sociaal en ecologisch systeem klaar dat bewezen werkt. Dat zomaar overboord gooien zonder overleg is een gemiste kans.”