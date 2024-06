Zes oldtimers en sportwagens waren vandaag te bewonderen in Kortrijk voor de Dewa Rally. Het is meer dan een leuke rondrit. Maxim Pattyn verloor zijn vader, een autoliefhebber en slager uit Harelbeke. Met de Dewa Rally wil hij ondernemers sensibiliseren om te praten over mentale problemen. "Stap één is om te ventileren en met vrienden of familie te praten. Stap twee is professionele hulp zoeken, waarbij we jaarlijks 2000 euro geven aan de Zelfmoordlijn 1813."

Heel wat autoliefhebbers steunen het initiatief van Cedric Berton, Maxim De Waele en Robin Van Wonterghem om vandaag West- en Oost-Vlaanderente doorkruisen. Er waren tal van verschillende sportwagen en oldtimers te bewonderen.