Een vijftal huizen in Lo-Reninge zijn omsingeld door water. De IJzer trad opnieuw buiten z'n oevers door de hevige buien van de afgelopen week. Het water loopt de huizen nog niet binnen, maar garages en kelders krijgen het wel hard te verduren en staan onder water. De pompen die nog in Nieuwpoort staan, blijken niet krachtig genoeg om het water snel weg te pompen in de Noordzee. En dus staat de Westhoek weer met de voeten in het water.