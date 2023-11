De indrukwekkende pompen aan de Ganzenpoot in Nieuwpoort tegen wateroverIast in de Westhoek blijven daar zeker nog één maand staan. Dat is beslist door het provinciale coördinatiecomité. Het water in de IJzervlakte zakt maar traag. Aan de dijken is er veel schade. Het provinciale rampenplan eindigt deze nacht. De hulpdiensten en de gouverneur bekeken vanmiddag in Diksmuide de actuele toestand na de wateroverlast van de afgelopen weken.