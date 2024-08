De 177ste editie lokt een pak volk naar de zonovergoten Hippodroom. Een gokje op een van de vele paarden hoort er dan ook bij. “Wij gaan af op de namen, dat heeft ons al veel geluk gebracht. We kennen er niet zo veel van, maar dat brengt het meeste geluk”, zeggen Patrick Vandevelde en Philip Caes. En dan is het nagelbijten of jouw paard wint.