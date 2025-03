Enkele dagen terug had Seynaeve het nog lastig in de race: “De eerste nacht heb ik mijn slaap niet gevonden, ik werd de hele tijd wakker van lawaai.” Na de tweede dag ook zware bergen te trotseren op weinig slaap, ging het in de avond opnieuw niet om in slaap te vallen. “Op de derde kreeg ik een dipje. Ik was aan het dolen, ik ging in slaap vallen langs de baan.” Seynaeve kreeg hulp van twee andere wandelaars en raakte er zo weer bovenop. “Ik was precies een nieuwen.”