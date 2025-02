Chris Seynaeve: “Ik ga doen wat ik moet doen. Ik ga proberen te finishen. We zien wel.”

Seynaeve geeft nog een laatste update vanuit Eagle Plains, het startpunt van de Horror Stage van de Artic Ultra, 650 kilometer lopen bij ongeveer -35. Nog voor de start duikt er al een probleem op. “Voor het moment is het -32. Ik heb net mijn materiaal getest. Nu nog even bevriezen, maar… the road is closed. Normaal gezien zullen we door mogen, met de slee. Maar er zijn momenteel zware stormen, en door de sneeuw zijn de wegen volledig dicht. Met de slee en te voet kunnen we door, maar zij gaan moeten bekijken hoe ze er met de auto door kunnen. Ze zoeken een oplossing.”