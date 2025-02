Chris Seynaeve wandelde vanmorgen bij -4 graden in de straten van Emelgem. Straks wandelt hij in temperaturen van -35 graden, in Noord-Canada.

"Ik ga weer de race maken zoals vorig jaar", vertelt Chris. "We gaan daar starten aan een nog iets zwaardere editie. Vorig jaar was het 420 kilometer. Normaal was het sowieso gedaan, ging ik stoppen. Maar ik heb de kans gekregen om deel te nemen aan de Horror Stage: 650 kilometer. En ik heb onmiddellijk beslist: ‘ik ga ernaar toe’."

Vorig jaar haalt Chris als enige deelnemer en eerste Belg de finish van de Arctic Ultra. Nu dus de Horror Stage, een nog langere tocht, in open vlaktes met vaak veel wind. "Dan is het gewoon een kwestie van neerliggen of als je nog wil vooruit gaan kruipen. Maar verder zit er niets in", zegt Chris.