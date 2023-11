Door de knip in de Driekerkenstraat in Bissegem mag je als autobestuurder enkel nog vanuit Bissegem naar Marke rijden maar niet omgekeerd. Eén overtreder ging zo erg in de fout, hij reed dus over de Leiebrug vanuit Marke Bissegem binnen, dat hij bijna een aanrijding veroorzaakte met een tegenligger, die op correcte wijze in de richting van Marke reed.

Deze overtreder krijgt net als de andere vier recente overtreders eerst een boete van 174 euro, want het gaat om een overtreding van de 3e graad. Daarnaast werd tegen de bestuurder ook een proces-verbaal opgemaakt wegens het in gevaar brengen van andere weggebruikers. Dit PV gaat naar het parket, waardoor de bestuurder een nog zwaardere boete en een rijverbod kan opgelegd krijgen.