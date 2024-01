Burgemeester Bram Degrieck van De Panne wil dat er snel duidelijkheid komt over de verlaten en vervallen camping Zeepark. Gisteren was er nog een uitslaande brand in één van de leegstaande gebouwen, en da’s lang niet de eerste keer. Op de site wil een projectontwikkelaar vakantiewoningen bouwen, maar de Vlaamse Overheid heeft plannen voor een natuurreservaat.