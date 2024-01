Omstreeks 13:45 uur woedde er een hevige brand in de ex-camping Zeepark. De cafetaria in het centrale gebouw stond in lichterlaaie. De brandweer kwam ter plaatse en de brand lijkt geblust. Er was enkele hinder in de Nieuwpoortlaan in De Panne, maar de doorgang bleef mogelijk. "Het gaat om een uitslaande brand", vertelt woordvoerder Kristof Louagie van de brandweer Westhoek. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.