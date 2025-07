Het gaat om de voormalige stelplaats van De Lijn in Assebroek, en de site Knapen in Zeebrugge die nu braak liggen. Na de bodemsanering komen er parken. In Assebroek kan de aanleg daarvan normaalgezien over 2 jaar starten. In Zeebrugge kunnen de eerste werken volgend jaar al starten.