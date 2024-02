Op de Oosteroever in Oostende zijn ze al een en ander gewoon. De twee Ensortowers, telkens 25 verdiepingen en 85 meter hoog, hebben tijdens het bouwen al de stormen Henk en Ciarán goed doorstaan. Arne De Loose, Bouwgroep Versluys: "Het kan heel extreem zijn. We hebben toch een paar keer meer dan 100 km per uur gemeten boven. Het is belangrijk fulltime alert te zijn. Het voordeel is dat de weersvoorspellingen altijd maar beter worden. We kunnen dat dus ook veel beter inschatten dan vroeger."