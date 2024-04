Er rijzen vragen over de veiligheid en de toekomst van het Boudewijn Seapark in Brugge. In een video op Youtube is te zien hoe verloederd het park er bijligt en hoe de attracties hun beste tijd hebben gehad. De uitbater van het Boudewijn Seapark is niet blij met de kritiek en zegt dat er beterschap op komst is.