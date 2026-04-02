Remsysteem laat het afweten: 7 gewonden nadat attractie naar beneden valt in Boudewijn Seapark
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Boudewijn Seapark in Brugge zijn deze voormiddag zeven mensen gewond geraakt bij een incident op een attractie. Het gaat om vijf kinderen en twee volwassenen. Niemand verkeert in levensgevaar.
Het ongeval gebeurde rond 11.15 uur op een attractie in het pretpark. De attractie Spring Ride kwam naar beneden, maar volgens de brandweer liet het remsysteem het afweten. Daardoor is de attractie hard op de grond terecht gekomen. De inzittenden zouden daarbij een val van ongeveer vijf meter gemaakt hebben.
Een deskundige onderzoekt de attractie momenteel om de oorzaak van het ongeval formeel te kunnen vaststellen. De attractie is afgesloten voor het publiek, maar het park zelf blijft open.
Mogelijk breuken en rugletsels
Volgens de politie en brandweer raakten zeven mensen gewond: vijf kinderen en twee volwassenen. Ze komen allemaal uit verschillende gezinnen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Twee MUG-teams en zeven ambulances zijn ingezet om de slachtoffers te verzorgen. Zij werden intussen allemaal naar de twee Brugse ziekenhuizen overgebracht. De slachtoffers zijn daar allemaal vergezeld door een familielid.
“Niemand is buiten bewustzijn en er is geen sprake van levensgevaar”, klinkt het bij de hulpdiensten. De slachtoffers zouden wel verwondingen hebben opgelopen, waaronder mogelijk breuken en rugletsels.
Noodnummer actief:
Niemand raakte ernstig gewond bij het ongeval, maar de stad Brugge heeft toch een noodnummer geactiveerd: 050/ 44 80 80. Ongeruste familieleden kunnen op dat nummer terecht om na te gaan of hun familielid gewond raakte.