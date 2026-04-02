Het ongeval gebeurde rond 11.15 uur op een attractie in het pretpark. De attractie Spring Ride kwam naar beneden, maar volgens de brandweer liet het remsysteem het afweten. Daardoor is de attractie hard op de grond terecht gekomen. De inzittenden zouden daarbij een val van ongeveer vijf meter gemaakt hebben.



Een deskundige onderzoekt de attractie momenteel om de oorzaak van het ongeval formeel te kunnen vaststellen. De attractie is afgesloten voor het publiek, maar het park zelf blijft open.